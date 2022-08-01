В Болгарии нашли останки последних европейских панд

София. Болгария. Палеонтологи обнаружили на западе Болгарии останки древних панд. Возраст находок (5-7 млн лет) позволяет им претендовать на звание старейших в Европе, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Journal of Vertebrate Paleontology.

Животные, чьи кости нашли ученые, относились к виду Agriarctos nikolovi. По словам профессора Национального музея естественной истории в Софии Николая Спассова, эти медведи были приспособлены к жизни в теплых и влажных лесах, как их нынешние китайские собратья. Возможно, причиной вымирания этих зверей в Европе стало изменение климата в конце миоцена, когда стало намного суше.

Кстати, останки панд за пределами Китая и Юго-Восточной Азии впервые обнаружили в Венгрии всего 5 лет назад. О том, где растительноядные мишки впервые появились на свет, спорят до сих. Среди ученых есть сторонники как европейской, так и азиатской теории происхождения панд. Недавно было доказано, что на бамбуковую диету эти животные перешли не менее 6 млн лет назад.