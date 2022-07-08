Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Американская ракета-носитель Minotaur II+ взорвалась во время испытаний

11:32, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
Американская ракета-носитель Minotaur II+ взорвалась во время испытаний
11:32, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
144
0
#ракеты\n#США\n#оружие\n#военные испытания\n#Пентагон
Фото: pixabay.com
144
0

Запуск производился в рамках программы создания новой МБР LGM-35A Sentinel.

Ванденберг. США. Неудачей завершились проводившиеся в интересах Пентагона испытания ракеты-носителя Minotaur II+ в штате Калифорния. Изделие взорвалось спустя примерно 11 секунд после запуска, сообщили в пресс-службе базы ВВС США Ванденберг, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Ракету тестировали 29 июня. Обломки Minotaur II+ упали неподалеку от стартовой площадки, пострадавших нет. Для расследования причин аварии сформирована специальная комиссия. По словам представителя Пентагона Тима Гормана, взрыв произошел после включения двигателя.

Minotaur II+ испытывали по программе разработки межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel. Она должна заменить нынешние ракеты Minuteman.

Издание отмечает, что 29 июня США провалили испытания гиперзвуковой ракеты на Гавайях. Проблемы возникли при запуске с борта субмарины.

11:32, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
144
0
#ракеты\n#США\n#оружие\n#военные испытания\n#Пентагон