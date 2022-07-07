Завоз продуктов для россиян на Шпицбергене проведут норвежские перевозчики

Баренцбург. Норвегия. Продовольствие и другие грузы для россиян на Шпицбергене доставит норвежская компания. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству генконсул России на архипелаге Сергей Гущин, трест «Арктикуголь» договорился с норвежской автотранспортной компанией. Она перевезла контейнеры с продуктами и оборудованием через границу. Первая партия грузов должна прибыть в Баренцбург 8 июля. Дипломат отметил, что власти Норвегии так и не дали разрешения на доставку продовольствия российскими автоперевозчиками.

Напомним, Осло отказался пропускать грузы для российского поселения на полярном архипелаге Шпицберген под предлогом санкций. В ответ на это председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил изучить возможность расторжения договора с Норвегией 2010 года о разграничении акватории и сотрудничестве в Баренцевом море.