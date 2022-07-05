Из-за блокады Шпицбергена Россия может пересмотреть морской договор с Норвегией

Москва. Договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море может быть денонсирован. Рассмотреть этот вопрос поручил профильному депутатскому комитету спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает RT.

Россия ратифицировала договор в 2010 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. Согласно документу, спорные 175 тысяч квадратных километров акватории Баренцева моря были уступлены Норвегии. Предполагалось, что это позволит сторонам развивать взаимодействие при освоении Арктики.

Депутаты подняли проблему в связи с тем, что отношения между Россией и Норвегией ухудшились. 28 июня 2022 года Осло перекрыл поставки продовольствия и иных необходимых грузов для российских поселков на острове Шпицберген. Для этого ранее использовался единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

В ответ на депутатский запрос спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого изучить ситуацию и подготовить соответствующий доклад для парламентариев.