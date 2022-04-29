В Персидском заливе обнаружили новый вид морских скатов

Исследователи из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили новый вид морских скатов, обитающих в Персидском заливе. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на портал El-Balad.

Хрящевых рыб заметили сотрудники агентства по охране окружающей среды во время проведения исследований ресурсов залива.

Скаты привлекли специалистов своей особой полосатой бледно-голубой окраской, которая не очень характерна для скатов. Чаще всего такой окрас можно встретить у карповых рыб вида «Орлиный гольян».

В настоящее время всего зарегистрировано более 630 видов скатов, обитающих в мировом океане.