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В Персидском заливе обнаружили новый вид морских скатов

11:55, 29 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
В Персидском заливе обнаружили новый вид морских скатов
11:55, 29 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
159
0
#ученые\n#открытие\n#рыба\n#ОАЭ\n#охрана окружающей среды
Фото: twenty20.com
159
0

Они отличаются своей полосатой бледно-голубой окраской.

Исследователи из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили новый вид морских скатов, обитающих в Персидском заливе. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на портал El-Balad.

Хрящевых рыб заметили сотрудники агентства по охране окружающей среды во время проведения исследований ресурсов залива. 

Скаты привлекли специалистов своей особой полосатой бледно-голубой окраской, которая не очень характерна для скатов. Чаще всего такой окрас можно встретить у карповых рыб вида «Орлиный гольян».

В настоящее время всего зарегистрировано более 630 видов скатов, обитающих в мировом океане.

11:55, 29 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
159
0
#ученые\n#открытие\n#рыба\n#ОАЭ\n#охрана окружающей среды