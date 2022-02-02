День сурка отменили в одном из штатов США из-за смерти грызуна-синоптика

Миллтаун. США. В американском штате Нью-Джерси отказались отмечать традиционный День сурка. Главный местный предсказатель погоды на весну, сурок по кличке Мел из Миллтауна, умер незадолго до наступления 2 февраля, пишет «Российская газета».

Найти замену в короткий срок оказалось невозможно, и мероприятие пришлось отменить. Несмотря на спорную точность прогнозов, Мел стал всеобщим любимцем, и жители города глубоко скорбят о его смерти в соцсетях. Власти пообещали, что на будущий год в Миллтауне появится новый сурок-метеоролог, но это мало кого утешает.

Напомним, в США и Канаде бытует традиция узнавать 2 февраля погоду на предстоящую весну по поведению сурка. Грызуна вытаскивают из норы, и смотрят, не испугается ли он своей тени. Если сурок ведет себя спокойно, весна будет ранней. Если же он убежит обратно в гнездо, то зима будет затяжной. Мировую известность этот обычай получил после выхода на экраны в 1993 году фильма «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли.

Кстати, в зоопарках Москвы и Санкт-Петербурга День сурка в этом году тоже не состоялся — грызуны попросту отказались просыпаться. Что же касается прогнозов специалистов Гидрометцентра России, то они обещают ранний приход весны в европейскую часть страны.

Добавим, согласно одному из исследований, синоптики из сурков — не самые лучшие. Точность их предсказаний составляет всего 40%.