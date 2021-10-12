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Вызванное землетрясением цунами угрожает острову Крит

16:37, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
Вызванное землетрясением цунами угрожает острову Крит
16:37, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
66
0
#море\n#стихийное бедствие\n#Греция\n#Крит\n#предупреждение\n#цунами
Фото: pixabay.com
66
0

В конце сентября подземные толчки привели здесь к значительным разрушениям.

Ираклион. Греция. На побережье Крита может обрушиться гигантская волна. Об угрозе цунами предупредили 12 октября местных жителей власти греческого острова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Ранее на Крите было отмечено землетрясение. Как сообщает Геологическая служба США, его эпицентр располагался в 10 км от деревни Палекастро на восточном побережье. По данным, которые приводит со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр «Российская газета», магнитуда составила 6,3.

На этот раз в результате землетрясения никто не пострадал. Однако в конце сентября на Крите из-за подземных толчков были отмечены значительные разрушения, погиб 1 человек, травмы получили 11.

16:37, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
66
0
#море\n#стихийное бедствие\n#Греция\n#Крит\n#предупреждение\n#цунами
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