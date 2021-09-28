Один человек погиб в результате землетрясений на Крите

Магнитуда обоих составила 6,5 и 5,2 соответственно.

Ираклион. Греция. На греческом острове Крит произошло второе сильное за несколько дней землетрясение. Об этом пишут «Известия».

Первое произошло в понедельник, 27 сентября. Его магнитуда составила 6,5. Эпицентр находился в 20 км от столицы Крита Ираклиона. В результате погиб один человек — он был одним из трёх рабочих, которые оказались заблокированы в церкви Пророка Илии в городе Аркалохорион. Из-за сейсмоактивности купол строения разрушился. Различные травмы получили 11 человек.

Второе землетрясение произошло во вторник, 28 сентября. Его магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился в 18 км к востоку от Ираклиона. Также в течение дня произошло ещё несколько встрясок, меньших по силе. Количество пострадавших уточняется.