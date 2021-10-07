Эмира Дубая уличили во взломе телефона бежавшей от него жены

Данный факт был установлен Высоким судом Лондона, где скрывается принцесса Хайя.



Лондон. Великобритания. Правитель Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум прослушивал звонки своей шестой жены Хайи бинт аль-Хусейн. К такому выводу пришел Высокий суд Лондона, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

На заседании было объявлено, что телефоны принцессы Хайи и ее адвокатов взломали при помощи специальной программы. Это произошло во время тяжбы об опекунстве над двумя детьми эмира и его бывшей супруги.

Попытки правителя Дубая шпионить за своей экс-женой и ее юристами в решении Высокого суда были охарактеризованы как «последовательные нарушения внутреннего уголовного законодательства» (речь идет о Великобритании). В частности, их назвали «нарушениями основных норм общего права и прав ЕСПЧ» и «злоупотреблением властью».

Мохаммед бин Рашид обвинения отрицает, ссылаясь на то, что ему не предоставили доказательств.

Напомним, в 2019 году являющаяся родной сестрой короля Иордании Абдаллы II принцесса Хайя аль Хуссейн сбежала от супруга с двумя детьми, которым на тот момент было 7 и 11 лет, и подала на развод. Замуж за правителя Дубая она вышла в 2004 году. Поначалу местом пребывания беглянки считали Германию, но позднее оказалось, что она живет в Лондоне. Эмир Дубая подал на нее в британский суд.

Ранее от Мохаммеда бин Рашида дважды пыталась сбежать его дочь принцесса Латифа, однако оба раза ее ловили и возвращали на родину. Девушка утверждала, что подвергалась пыткам и содержалась в заключении. ООН запросила у Объединенных Арабских Эмиратов доказательства того, что принцесса жива.