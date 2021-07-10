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В Кувейте температура воздуха поднялась до +70 градусов

12:15, 10 июля, 2021
Анна Торхова
В Кувейте температура воздуха поднялась до +70 градусов
12:15, 10 июля, 2021
Анна Торхова
263
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#Кувейт\n#рекорд\n#жара\n#погода
Фото: pixabay.com
263
0

Такой жаркий рекорд фиксируют на солнце.

Эль-Кувейт. Кувейт. В Кувейте температура воздуха на солнце стала достигать +70 градусов по Цельсию. Об этом пишет Газета.ru.
Температурный рекорд установился и в тени: +53,3 градуса. За последние 70 лет это самое жаркое лето. 
Высокие градусы объясняют близостью страны к тропику Рака, где солнце встает перпендикулярно ему. Также одной из причин является "индийская депрессия" - тропический циклон.
По информации МИР24 в стране уже начали плавиться светофоры и автомобили. 
От жары страдает и Канада, добавляет Газета.ru. Миллиарды морских обитателей сварились заживо во время волны тепла на северо-западе Тихого океана. В некоторых районах Канады температура воздуха достигает 49,6 градуса по Цельсию.
12:15, 10 июля, 2021
Анна Торхова
263
0
#Кувейт\n#рекорд\n#жара\n#погода