В Кувейте температура воздуха поднялась до +70 градусов

Такой жаркий рекорд фиксируют на солнце.
Эль-Кувейт. Кувейт. В Кувейте температура воздуха на солнце стала достигать +70 градусов по Цельсию. Об этом пишет Газета.ru.
Температурный рекорд установился и в тени: +53,3 градуса. За последние 70 лет это самое жаркое лето.
Высокие градусы объясняют близостью страны к тропику Рака, где солнце встает перпендикулярно ему. Также одной из причин является "индийская депрессия" - тропический циклон.
По информации МИР24 в стране уже начали плавиться светофоры и автомобили.
От жары страдает и Канада, добавляет Газета.ru. Миллиарды морских обитателей сварились заживо во время волны тепла на северо-западе Тихого океана. В некоторых районах Канады температура воздуха достигает 49,6 градуса по Цельсию.