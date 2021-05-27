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В Таиланде кот вернулся домой с долгами за рыбу

18:08, 27 мая, 2021
Евгений Кандаков
В Таиланде кот вернулся домой с долгами за рыбу
18:08, 27 мая, 2021
Евгений Кандаков
144
0
#Таиланд\n#курьезы\n#соцсети\n#животные\n#рыба\n#письма\n#долги\n#коты
Фото: facebook.com/changpuaksiam
144
0

На шее у животного обнаружилась записка.

Чиангмай. Таиланд. С неожиданным сюрпризом вернулся домой загулявший кот из города Чиангмая в Таиланде. После трех дней отсутствия он явился к хозяйке с запиской на шее, пишут «Известия».

Прочитав послание, владелица животного узнала, что ее хвостатого любимца все это время подкармливала продавщица из рыбной лавки.

«Ваш кот не мог оторвать глаз от скумбрии в моем киоске, поэтому я дала ему 3 штуки», - написала женщина, представившаяся тетушкой Мэй. К сообщению прилагался ее телефонный номер.

Таким образом, сбежавший из дома кот не только заставил хозяйку волноваться, но еще и наделал долгов за время своей отлучки – пошутила владелица животного.

Комментируя пост о похождениях любителя скумбрии, пользователи соцсети посоветовали владелице не ждать от пушистого хулигана раскаяния в своих проступках. Что же касается поведения торговки рыбой – некоторые признали ее правоту и заявили, что хозяйке следует расплатиться за кормежку животного. Часть комментаторов даже похвалила женщину, накормившую бедолагу за свой счет.

18:08, 27 мая, 2021
Евгений Кандаков
144
0
#Таиланд\n#курьезы\n#соцсети\n#животные\n#рыба\n#письма\n#долги\n#коты