Американские ученые смогли превысить скорость света

Ранее величина считалась константной.

Нью-Йорк. США. Физики университета Рочестера и Ливермонской национальной лаборатории смогли првеысить скорость света. Об этом пишет МИР24 со ссылкой на Sciencealert.

До этого опыта величина считалась константной. Скорость волны удалось развить на 30% выше 300 тыс. км в секунду. Физики сделали это внутри горячей плазмы, вырывая электроны из потоков иона водорода и гелия при помощи лазера.

Открытие имеет значение для созданяи сверхмощных лазеров, которые можно будет использовать в термоядерных реакторах.