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Американские ученые смогли превысить скорость света

16:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
Американские ученые смогли превысить скорость света
16:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
82
0
#США\n#Нью-Йорк\n#физика\n#ученые\n#скорость\n#эксперимент
Фото: pixabay.com
82
0

Ранее величина считалась константной.

Нью-Йорк. США. Физики университета Рочестера и Ливермонской национальной лаборатории смогли првеысить скорость света. Об этом пишет МИР24 со ссылкой на Sciencealert.
До этого опыта величина считалась константной. Скорость волны удалось развить на 30% выше 300 тыс. км в секунду. Физики сделали это внутри горячей плазмы, вырывая электроны из потоков иона водорода и гелия при помощи лазера. 
Открытие имеет значение для созданяи сверхмощных лазеров, которые можно будет использовать в термоядерных реакторах.
16:00, 22 мая, 2021
Анна Торхова
82
0
#США\n#Нью-Йорк\n#физика\n#ученые\n#скорость\n#эксперимент