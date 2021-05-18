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Арка Дарвина развалилась на Галапагосских островах

12:11, 18 мая, 2021
Евгений Кандаков
Арка Дарвина развалилась на Галапагосских островах
12:11, 18 мая, 2021
Евгений Кандаков
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#Эквадор\n#Латинская Америка\n#океан\n#туризм\n#достопримечательности
Фото: facebook.com/AmbienteEc
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Природный объект пользовался популярностью у путешественников и дайверов.

Пуэрто-Бакерисо-Морено. Эквадор. Скала необычной формы, известная как Арка Дарвина, обрушилась на Галапагосских островах. Об этом сообщает RT со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

На своей странице в Facebook ведомство информирует, что вследствие естественной эрозии свод развалился. От него остались лишь два каменных столба и упавшие в море обломки, фото которых можно увидеть на аккаунте министерства.

Расположенную в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер Арку Дарвина часто посещали путешественники и дайверы. Объект считался важной достопримечательностью и одним из символов Галапагосского архипелага. Он был назван в честь исследовавшего в XIX фауну островов знаменитого английского ученого Чарльза Дарвина.

12:11, 18 мая, 2021
Евгений Кандаков
161
0
#Эквадор\n#Латинская Америка\n#океан\n#туризм\n#достопримечательности