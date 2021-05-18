Арка Дарвина развалилась на Галапагосских островах

Природный объект пользовался популярностью у путешественников и дайверов.



Пуэрто-Бакерисо-Морено. Эквадор. Скала необычной формы, известная как Арка Дарвина, обрушилась на Галапагосских островах. Об этом сообщает RT со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

На своей странице в Facebook ведомство информирует, что вследствие естественной эрозии свод развалился. От него остались лишь два каменных столба и упавшие в море обломки, фото которых можно увидеть на аккаунте министерства.

Расположенную в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер Арку Дарвина часто посещали путешественники и дайверы. Объект считался важной достопримечательностью и одним из символов Галапагосского архипелага. Он был назван в честь исследовавшего в XIX фауну островов знаменитого английского ученого Чарльза Дарвина.