Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака

Экс-супруги продолжат работу в основанном ими благотворительном фонде.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27-летнего брака. Об этом они сообщили в одинаковых твитах, пишет «Интерфакс».

«После долгих размышлений и серьезной работы над нашими отношениями мы решили завершить наш брак. За эти 27 лет мы воспитали невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы дать всем людям возможность вести здоровую и продуктивную жизнь», - говорится в сообщении.

Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда начала работать менеджером в Microsoft. Они поженились в 1994 году, в браке у них родились трое детей.

В 2000 году супруги основали благотворительный фонд, который занимается развитием медицины и образования, борьбой с голодом и нищетой. Общая сумма пожертвований за эти годы составила около 50 миллиардов долларов.

Экс-супруги заявили, что продолжат совместную работу в основанном ими благотворительном фонде.