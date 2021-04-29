Байден назвал эпидемией насилия ситуацию с распространением оружия в США

Американский президент объявил о борьбе с распространением огнестрелов.

Вашингтон. США. Насилие с применением огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в конгрессе, говорится в сообщении RT.

«Я сделаю все, чтобы защитить американский народ от эпидемии насилия с огнестрельным оружием», — отметил Байден.

Как уточняется, президент и его администрации намерены бороться распространением самодельного оружия, детали которого можно купить в интернете, а также наложить запрет на продажу штурмовых винтовок и магазинов большой емкости.

Как сообщала ранее «Российская газета», с 1 января по 26 апреля 2021 года в США произошло 160 перестрелок, в которых были ранены или убиты 4 и более человек.

По оценке экспертов, на рост количества массовых расстрелов в США повлияло увеличение продаж оружия в начале пандемии. По данным ФБР, за последний год ежемесячно в среднем 3 миллиона американцев обращались за покупкой оружия, в том числе штурмового.

Байден назвал «национальным позором» ситуацию с контролем над оружием в США.