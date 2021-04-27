Итальянского Робинзона заставили покинуть свой остров

81-летний отшельник в одиночку прожил на розовом пляже 32 года.

Буделли. Италия. Мауро Моранди, известный как итальянский Робинзон Крузо, покинет остров Буделли, на котором он жил в одиночку 32 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

Моранди попал на Буделли в 1989 году, когда отправился в Полинезию, чтобы жить подальше от цивилизации наедине с природой. По словам отшельника, такое решение он принял в связи с политической ситуацией в Италии и растущим потребительством в обществе.

Моранди договорился заменить смотрителя острова и стал выполнять его обязанности. Итальянец больше 30 лет жил в здании бывшей радиостанции, построенной во время Второй мировой войны. В прошлом году власти начали вынуждать 81-летнего смотрителя переселиться, его обвинили в незаконном ремонте своего жилища.

Моранди рассказал, что переедет в квартиру на соседнем острове. «Я уйду, надеясь, что в будущем Буделли будет так же защищен, как я защищал его в течение 32 лет», - добавил он.

Справка: Буделли — один из островов архипелага Ла-Маддалена на севере Сардинии. Площадь острова - 1,6 кв. км, протяженность побережья не превышает 12 км. Здесь находится знаменитый пляж Spiaggia Rosa («Розовый пляж»). Это название он получил за красивый цвет, который достался побережью благодаря элементам местных розовых раковин.

Буделли стал культовым местом с легкой руки режиссера Микеланджело Антониони, которой запечатлел его в 1964 году в фильме «Красная пустыня». Чтобы сохранить уникальную экосистему, власти Италии наложили запрет на посещение острова, полюбоваться розовыми пляжами можно только с лодки или парома.