В Италии по подозрению в связях с мафией задержаны почти 100 человек

Члены преступного клана занимались избиениями, торговлей наркотиками и оружием.

Бари. Италия. Полиция Италии задержала 99 человек, подозреваемых в содействии местной мафии в городе Бари (область Апулия на востоке страны). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на итальянское информагентство АНСА.

Мафиози орудуют в административном центре региона с 2015 года. Речь идет о клане Стришульо, участники которого обвиняются в незаконном обороте оружия, сбыте наркотиков, вымогательствах и избиениях. Согласно информации агентства АНСА, под следствием сейчас находится 147 членов преступной организации и их пособников.

И добавим, глава названного мафиозного клана Доменико Стришульо с 1999 года отбывает в тюрьме более чем 20-летний срок. Как пишет The Guardian, недавно ему разрешили приобрести CD-плеер и музыкальные диски для прослушивания в своей одиночной камере.