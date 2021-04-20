Гроза над Пальмирой: российские самолеты разбомбили базу с 200 сирийскими террористами

На замаскированном объекте собирали самодельные боеприпасы.



Пальмира. Сирия. Тайную базу террористов к северо-востоку от Пальмиры разгромили авиаударом российские Воздушно-космические силы. Как пишут «Известия», в результате уничтожено около 200 боевиков.

О месте расположения логова террористов сообщила разведка, рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов. После подтверждения этой информации боевые самолеты нанесли удар. Помимо живой силы противника, уничтожены 2 укрытия, 24 «джихад-мобиля» - пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг составляющих взрывчатки и готовых боеприпасов.

Установлено, что на базе боевики собирали самодельные взрывные устройства. Также здесь готовились боевые группы для проведения терактов в различных регионах Сирии.

По словам Александра Карпова, в настоящее время боевики планируют нападения на госучреждения в крупных городах для дестабилизации в преддверии выборов президента Сирии. Они назначены на 26 мая, выдвижение кандидатов уже началось. Голосовать разрешено всем гражданам Сирии, в том числе эмигрантам и жителям неподконтрольных Дамаску территорий.