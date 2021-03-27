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Багет могут включить в список наследия ЮНЕСКО

14:00, 27 марта, 2021
Анна Торхова
Багет могут включить в список наследия ЮНЕСКО
14:00, 27 марта, 2021
Анна Торхова
36
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#Франция\n#хлеб\n#Юнеско\n#наследие
Фото: pixabay.com
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С таким предложением выступила Франция.

Париж. Франция. Франция выступила с инициативой включить багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации сайта Planetoscope, каждый год во Франции съедают около 10 млрд штук французского хлеба. С 1970 года в стране закрыли почти 20 тыс. пекарен, поскольку покупатели стали предпочитать покупать багеты в супермаркетах, где они готовятся не по классическим методам.

По словам пекарей, новый статус поможет защитить искусство выпекания французских багетов от плагиата в магазинах.

Список нематериального культурного наследия уже включает лепешки из Ирана и Казахстана.

14:00, 27 марта, 2021
Анна Торхова
36
0
#Франция\n#хлеб\n#Юнеско\n#наследие