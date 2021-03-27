Багет могут включить в список наследия ЮНЕСКО

С таким предложением выступила Франция.

Париж. Франция. Франция выступила с инициативой включить багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации сайта Planetoscope, каждый год во Франции съедают около 10 млрд штук французского хлеба. С 1970 года в стране закрыли почти 20 тыс. пекарен, поскольку покупатели стали предпочитать покупать багеты в супермаркетах, где они готовятся не по классическим методам.

По словам пекарей, новый статус поможет защитить искусство выпекания французских багетов от плагиата в магазинах.

Список нематериального культурного наследия уже включает лепешки из Ирана и Казахстана.