Песчаная буря унесла минимум 6 жизней в Монголии

Более 80 человек разыскивают.



Улан-Батор. Монголия. Из-за песчаной бури, разыгравшейся в Монголии, погибли 6 человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CGTN.

Среди погибших 5 пастухов и 1 ребенок. Без вести пропали 548 человек, но 467 из них уже нашли живыми. Осталось разыскать больше 80, рассказали в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны. А в некоторых районах на западе страны песчаная буря стала причиной отключений электроэнергии.

Кроме Монголии, стихийное бедствие затронуло север КНР. В Пекинском аэропорту из-за плохой видимости пришлось отменить 428 рейсов. На дорогах китайской столицы образовались пробки, объявлен желтый уровень опасности. Пекинцев просят не покидать дома без крайней необходимости.