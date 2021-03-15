В Турции заявили о ракетных ударах по городам на севере Сирии

По мнению Анкары, они были нанесены силами войск Башара Асада.



Джараблус. Сирия. По сирийским населенным пунктам Джараблус и Эль-Баб были нанесены удары баллистическими ракетами и многоствольными реактивными установками. Об этом заявили в Минобороны Турции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Указанные города находятся в подконтрольной турецким военным северной части сирийской провинции Алеппо. В результате атаки мирные жители получили ранения.

По заявлению турецкого командования, ракеты вылетели с позиций в районе аэродрома Квайрес, находящихся под контролем правительственных вооруженных сил Сирии. Анкара информировала о произошедшем Москву.

Напомним, в 2016-2017 годах турецкие войска заняли прилегающие к границе северные районы Сирии. Операция была названа «Щит Евфрата» и была направлена, по официальной версии, против террористов. В результате под контроль Анкары перешли города Джараблус и Эль-Баб.