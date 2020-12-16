Власти Таиланда больше не требуют оформления виз от российских туристов

Если пребывание в стране продлится не более месяца, достаточно оформить сертификат о въезде на сайте посольства.



Бангкок. Таиланд. Безвизовый режим для посещения Таиланда туристами из России восстановлен. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство туризма королевства.

В ведомстве уточнили, что для путешествия требуется перед вылетом оформить сертификат о въезде (Сertificate of Entrance, СОЕ) на сайте посольства страны в России. Там же можно найти инструкцию по оформлению. Речь идет о случаях, когда турист не планирует находиться в Таиланде дольше 30 дней.

Если срок пребывания составляет от 30 до 60 дней, следует подать документы на оформление TR визы с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней.

В случаях, когда россиянин собрался в Таиланд на 90-270 дней, ему необходимо обратиться за Специальной туристической визой (Special Tourist visa STV).

Однако пандемия коронавируса накладывает на путешественников ряд других обязательных требований, не связанных с визовым контролем.

В частности, сохраняется введенное ранее властями королевства условие обязательного карантина по прибытию длительностью 15 ночей в специальных отелях, бронировать и оплачивать которые необходимо заранее.

Также требуется справка об оплате услуг вышеуказанного отеля, страховка на сумму не менее 100 тыс. долларов США, покрывающая расходы на лечение COVID-19, справка о разрешении на перелет и справка с результатом ПЦР-теста об отсутствии коронавируса – обе должны быть выданы не более чем за 72 часа до вылета и составлены на английском языке или русском с нотариально заверенным переводом на английский.

Правила посещения Таиланда для жителей 18 стран, в том числе России, были ужесточены в начале марта 2020 года. До того можно было по прибытии в королевство предъявить свой паспорт или проездные документы для подачи заявления на въезд. Мера была принята с целью борьбы с распространением коронавируса.