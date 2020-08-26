Инженерки, социологини и станочницы: Украина узаконила феминитивы в качестве названий профессий

Эти слова будут использовать в кадровой документации по желанию сотрудниц.



Киев. Украина. В кадровой документации украинских учреждений и организаций разрешили использовать феминитивы. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Страна.ua.

Соответствующее решение принято министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В приказе ведомства говорится, что названия профессий следует использовать в мужском роде - за исключением тех, что употребляются исключительно в женском: нянька, горничная, швея. Однако по желанию сотрудниц при внесении записей в кадровую документацию допускаются феминитивы – названия профессий в женском роде. В качестве примера приводятся слова «инженерка», «станочница», «социологиня».

Добавим, в мае 2019 года использование феминитивов одобрило министерство образования и науки Украины. В новых нормах правописания рекомендовались к употреблению такие слова, как «поэтка», «членкиня» и «критикесса».