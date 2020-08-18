Тысячи американцев вступили в фан-клуб кота-воришки

Домашний любимец постоянно крадет обувь из окрестных домов.



Гаррисберг. США. Кот Джордан из американского штата Пенсильвания благодаря интернету прославился на весь мир. Четвероногий проказник постоянно ворует обувь у соседей, и хозяева животного создали в Facebook группу, чтобы пострадавшие могли вернуть свои ботинки и тапочки, сообщает телеканал «МИР 24».

Результат превзошел самые смелые ожидания. За считанные дни в фан-клуб кота-клептомана вступили тысячи пользователей со всего мира. Причем лишь небольшая часть из них хотела вернуть пропавшую обувь. Подавляющее большинство просто веселится, просматривая фото и видео с очередными проделками хвостатого воришки.

Добавим, всего Джордан из Пенсильвании украл и приволок домой порядка ста «трофеев». Как написала в группе хозяйка клептомана, поначалу ее любимец вел себя, как большинство котов – притаскивал мышей и птиц. Потом Джордана стал интересовать мусор. И лишь со временем кот пристрастился к обуви.

Добавим, сейчас в группе похитителя чужих ботинок – 13,3 тыс. подписчиков. Люди пишут коту и его хозяевам письма с благодарностями за забавные минуты, проведенные в паблике.