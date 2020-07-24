От тюрьмы да от сумы: украинцам предложили купить подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО

Услугу прорекламировал руководитель Минюста страны.



Киев. Украина. Глава Минюста Украины Денис Малюська предложил соотечественникам готовиться к тюрьме заранее. Как пишет «Интерфакс», в социальной сети руководитель ведомства посоветовал всем желающим купить подарочные сертификаты на услуги платных камер в СИЗО.

Если обладатель сертификата попадет в изолятор, его поместят в камеру с улучшенными условиями содержания, пообещал Денис Малюська. Подчеркивается, что это не шутка, услуга предлагается всерьез.

Срок действия сертификата - полгода. Внести плату можно онлайн. Камеры с улучшенными условиями имеются в изоляторах Киева, Харькова, Львова, и ряда других городов.

В случае, если владелец документа в тюрьму не попадет, средства пойдут на благотворительную помощь СИЗО.