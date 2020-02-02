Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Пара уже находилась в отношениях в 80-х годах.

США. Актриса и модель Памела Андерсон рассталась со своим мужем, продюсером Джоном Питерсом после 12 дней брака. Об этом пишет «Lenta.ru».

Пара решила взять перерыв в отношениях. Отмечается, что брак пока не зарегистрирован официально. Андерсон объяснила, что им с Питерсом нужно оценить, чего они хотят от жизни и друг от друга.

О прошедшей свадьбе стало известно 21 января. Церемония была закрытой и состоялась в Малибу. Знаменитости уже встречались в восьмидесятых годах и воссоединились несколько месяцев назад, держа отношения в тайне.

Для Андерсон это уже пятый брак.