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Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

18:12, 02 февраля, 2020
Юрий Абашев
Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
18:12, 02 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#США\n#брак\n#развод\n#Памела Андерсон
Фото: ok.ru
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Пара уже находилась в отношениях в 80-х годах.

США. Актриса и модель Памела Андерсон рассталась со своим мужем, продюсером Джоном Питерсом после 12 дней брака. Об этом пишет «Lenta.ru».

Пара решила взять перерыв в отношениях. Отмечается, что брак пока не зарегистрирован официально. Андерсон объяснила, что им с Питерсом нужно оценить, чего они хотят от жизни и друг от друга.

О прошедшей свадьбе стало известно 21 января. Церемония была закрытой и состоялась в Малибу. Знаменитости уже встречались в восьмидесятых годах и воссоединились несколько месяцев назад, держа отношения в тайне.

Для Андерсон это уже пятый брак.

18:12, 02 февраля, 2020
Юрий Абашев
237
0
#США\n#брак\n#развод\n#Памела Андерсон

 

 

 


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