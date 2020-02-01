Студия «Disney» начала поиск темнокожих актрис на роли сестер Русалочки

Среди претенденток Зендая, Хлоя Бэйли.

США. Студия Дисней ищет темнокожих актрис на роли сестер Русалочки. Об этом пишет Российская Газета.

На роль Ариэль в 2019 году утвердили темнокожую актрису Холли Бэйли. В мультфильме, на котором базируется новая лента, у Русалочки было шесть сестер. Поскольку главная героиня будет темнокожей, то и родственницы должны быть с соответствующей внешностью.

Среди претенденток на эти роли называются: Зендая, Хлоя Бэйли, Кеке Палме. Кроме того, в новом фильме маму Ариэль может сыграть Гугу Эмбата-Ро. На роль отца себя выдвинул комик Терри Крюс. Роль принца, возможно, отойдет Джоне Хауэр-Кингу.