  • $ 63.42 ↑
  • € 70.74 ↑

Реактивный снаряд нового типа испытали в Северной Корее

11:20, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Реактивный снаряд нового типа испытали в Северной Корее
11:20, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
68
0
#оружие\n#КНДР\n#ракеты\n#Северная Корея
Фото: ЦТАК
68
0

Об том сообщило Центральное телеграфное агентство страны.

Северная Корея. Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В сообщении говорится, что снаряд «будет играть главную роль в наземных военных операциях». Лидер страны Ким Чен Ын отметил, что для сил, которые станут мишенью для нового оружия, оно окажется «неминуемым бедствием».

Накануне в Южной Корее заявили, что их северный сосед испытал две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо. Это уже второй тест за неделю.

 

11:20, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
68
0
#оружие\n#КНДР\n#ракеты\n#Северная Корея

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

14:31, 25 июля, 2019
4312

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

3780
16:30, 26 июля, 2019

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

3285
11:00, 27 июля, 2019

Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

2946
18:44, 26 июля, 2019

Вылетевший на пути автомобиль приостановил движение трамваев в Ижевске

2653
17:25, 27 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

10:25, 25 июля, 2019
1302

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

1254
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

1158
18:05, 25 июля, 2019

Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области

1119
15:52, 27 июля, 2019

Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном

924
19:10, 26 июля, 2019

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

17:56, 27 июля, 2019
1721

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

1662
11:45, 27 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1252
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

1080
16:28, 25 июля, 2019

В Абхазии планируют открыть международный аэропорт

936
17:35, 26 июля, 2019

Мультимедиа

Открытие первой смены языкового лагеря для детей сотрудников агрохолдинга «КОМОСС ГРУПП»

31 июля, 2019

«Планёрка» с Вячеславом Правдзинским, советником главы Удмуртии по вопросам развития городской среды

31 июля, 2019

Танцевальный флешмоб по зумбе в Удмуртии

26 июля, 2019