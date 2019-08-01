Реактивный снаряд нового типа испытали в Северной Корее

Об том сообщило Центральное телеграфное агентство страны.

Северная Корея. Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В сообщении говорится, что снаряд «будет играть главную роль в наземных военных операциях». Лидер страны Ким Чен Ын отметил, что для сил, которые станут мишенью для нового оружия, оно окажется «неминуемым бедствием».

Накануне в Южной Корее заявили, что их северный сосед испытал две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо. Это уже второй тест за неделю.