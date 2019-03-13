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Фото столкновения двух галактик опубликовало НАСА

16:25, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
16:25, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
136
0
#космос\n#США\n#будущее\n#NASA\n#звезды
Фото: nasa.gov
136
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Наш Млечный Путь ждёт такая же судьба примерно через четыре млрд лет.

США. NASA опубликовало снимок столкновения двух галактик в созвездии Геркулеса. Об этом сообщило РИА Новости в среду, 13 марта.

Телескоп «Хаббл» запечатлел объект под названием NGC 6052, находящийся на расстоянии около 230 световых лет от Земли.

В 1784 году этот объект обнаружил английский астроном Уильям Гершель. Изначально учёный описал NGC 6052 как единую галактику «неправильной» формы, однако в дальнейшем исследователи установили, что это две «столкнувшиеся» галактики.

Нашу галактику Млечного Пути ждёт подобное столкновение с Андромедой. По оценкам учёных, это произойдет примерно через четыре миллиарда лет.

16:25, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
136
0
#космос\n#США\n#будущее\n#NASA\n#звезды

 

 

 


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