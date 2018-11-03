В Нью-Йорке арестовали актера Алека Болдуина за драку на парковке

Он повредил челюсть 49-летнему мужчине.

Нью-Йорк. США. Актера Алека Болдуина арестовали в Нью-Йорке после того, как он ударил мужчину в лицо во время ссоры из-за парковочного места. Как пишет РБК, его отпустили через два часа после ареста.

Болдуину предъявили обвинения в нападении и оскорблении. Сам актер никак не прокомментировал этот инцидент.

По словам полиции, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, они увидели 49-летнего мужчину с поврежденной челюстью. Пострадавший был госпитализирован.