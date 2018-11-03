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В Нью-Йорке арестовали актера Алека Болдуина за драку на парковке

18:01, 03 ноября, 2018
Диана Ворончихина
18:01, 03 ноября, 2018
Диана Ворончихина
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#США\n#драка\n#Нью-Йорк\n#происшествие
Фото: Википедия
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Он повредил челюсть 49-летнему мужчине.

Нью-Йорк. США. Актера Алека Болдуина арестовали в Нью-Йорке после того, как он ударил мужчину в лицо во время ссоры из-за парковочного места. Как пишет РБК, его отпустили через два часа после ареста.

Болдуину предъявили обвинения в нападении и оскорблении. Сам актер никак не прокомментировал этот инцидент.

По словам полиции, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, они увидели 49-летнего мужчину с поврежденной челюстью. Пострадавший был госпитализирован.

18:01, 03 ноября, 2018
Диана Ворончихина
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#США\n#драка\n#Нью-Йорк\n#происшествие

 

 

 


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