Беспилотник впервые снял неизвестное племя в Бразилии

Учёные утверждают, что его население никогда не видело цивилизацию.

Бразилия. Члены экспедиции Национального фонда индейцев сделали удивительное для себя открытие при исследовании лесов Амазонии в Бразилии. Об этом сообщает L!FE.

Участники экспедиции запустили дрон, которому удалось снять в лесистой местности племя дикарей. После увиденного экспедиторы направились к ним на встречу. Ранее об этом племени ничего не было слышно, и сейчас учёные пытаются установить их происхождение.

Помочь им в этом может язык, на котором разговаривают дикари. На снятых кадрах видна опушка леса, где жители выращивают урожай. Для добычи пищи они используют лук, стрелы и древний топор. Также удалось заснять их хижины и лодки.

По словам учёных, в резервации Вале до Явари, где обнаружили ранее неизведанное племя, проживают больше 10 племён. Местные жители не особо идут на контакт с учёными и вообще стараются держаться подальше от цивилизации.