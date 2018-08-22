Азия Ардженто обещает предоставить все доказательства обратного.

США. Актрису Азию Ардженто, лидера движения против Харви Вайнштейна, обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего коллеги Джимми Беннета. Об этом сообщил телеканал «РЕН-ТВ».

Актриса ответила журналистам, что с актером его связывают лишь дружеские отношения. Также Ардженто заявила, что 400 тысяч долларов, которые она дала Джимми Беннету не моральная компенсация, а материальная помощь, в которой нуждался актер и попросил в долг у подруги

В ближайшее время итальянка обещает предоставить все доказательства своих слов.

Напомним, что американского кинопродюссера Харви Вайнштейна обвинили десятки женщин в сексуальных домогательствах. За это он был уволен из The Weinstein Company, а его жена заявила, о расставании супругов.