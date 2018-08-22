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Лидера движения против Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего коллеги

14:55, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:55, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#секс\n#скандалы\n#США\n#скандал\n#обвинение\n#изнасилование
Фото: wikipedia.org
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Азия Ардженто обещает предоставить все доказательства обратного.

США. Актрису Азию Ардженто, лидера движения против Харви Вайнштейна, обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего коллеги Джимми Беннета. Об этом сообщил телеканал «РЕН-ТВ».

Актриса ответила журналистам, что с актером его связывают лишь дружеские отношения. Также Ардженто заявила, что 400 тысяч долларов, которые она дала Джимми Беннету не моральная компенсация, а материальная помощь, в которой нуждался актер и попросил в долг у подруги

В ближайшее время итальянка обещает предоставить все доказательства своих слов.

Напомним, что американского кинопродюссера Харви Вайнштейна обвинили десятки женщин в сексуальных домогательствах. За это он был уволен из The Weinstein Company, а его жена заявила, о расставании супругов.   

14:55, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
623
0
#секс\n#скандалы\n#США\n#скандал\n#обвинение\n#изнасилование

 

 

 


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