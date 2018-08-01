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Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
Анна Торхова
16:23, 01 августа, 2018
Анна Торхова
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#космос\n#земля\n#метеорит\n#инопланетяне\n#комета\n#астрономия
Фото: pixabay.com
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Небесное тело максимально приблизится к Земле 7 августа.

Москва. Комета «Невероятный Халк» 7 августа максимально приблизится к Земле. Газопылевое окружение небесного тела может вызвать электромагнитные процессы, сообщает «Интерфакс».

Известно, что «Невероятный Халк» прибыл из облака Оорта. Эксперты отмечают, что размеры газопылевого облака кометы в несколько раз превышают размеры самой большой планеты Солнечной системы – Юпитера.

По мнению российского исследователя кометных метеоритов Евгения Дмитриева, при столкновении Земли с ядром кометы или при прохождении через её окружение, планета может столкнуться со смертельной опасностью. Не исключено возникновение гигантской молнии, которая вызовет электромагнитный импульс.

16:23, 01 августа, 2018
Анна Торхова
431
0
#космос\n#земля\n#метеорит\n#инопланетяне\n#комета\n#астрономия

 

 

 


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