Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

Небесное тело максимально приблизится к Земле 7 августа.

Москва. Комета «Невероятный Халк» 7 августа максимально приблизится к Земле. Газопылевое окружение небесного тела может вызвать электромагнитные процессы, сообщает «Интерфакс».

Известно, что «Невероятный Халк» прибыл из облака Оорта. Эксперты отмечают, что размеры газопылевого облака кометы в несколько раз превышают размеры самой большой планеты Солнечной системы – Юпитера.

По мнению российского исследователя кометных метеоритов Евгения Дмитриева, при столкновении Земли с ядром кометы или при прохождении через её окружение, планета может столкнуться со смертельной опасностью. Не исключено возникновение гигантской молнии, которая вызовет электромагнитный импульс.