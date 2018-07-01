Подобные транспортные средства можно будет использовать в процессе ликвидации последствий стихийных бедствий.

Токио. Япония. К 2020 году в Японии планируют начать использовать беспилотные летающие авто. Подобные транспортные средства можно будет использовать в процессе ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

В этом году правительство страны хочет создать специальный консультационный совет для изучения и разработки необходимой базы. Отмечается, что данные разработки будут способствовать частичному решению проблемы пробок, существующей в крупных городах.

По предварительным данным машины смогут вертикально взлетать и садиться, летать на высоте до 150 метров и развивать максимальную скорость 200 км/ч.