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К 2020 году в Японии планируют начать использовать беспилотные летающие авто

10:04, 01 июля, 2018
10:04, 01 июля, 2018
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#авто\n#Япония\n#новые разработки
Фото: vladtime.ru
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Подобные транспортные средства можно будет использовать в процессе ликвидации последствий стихийных бедствий.

Токио. Япония. К 2020 году в Японии планируют начать использовать беспилотные летающие авто. Подобные транспортные средства можно будет использовать в процессе ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

В этом году правительство страны хочет создать специальный консультационный совет для изучения и разработки необходимой базы. Отмечается, что данные разработки будут способствовать частичному решению проблемы пробок, существующей в крупных городах.

По предварительным данным машины смогут вертикально взлетать и садиться, летать на высоте до 150 метров и развивать максимальную скорость 200 км/ч.

10:04, 01 июля, 2018
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#авто\n#Япония\n#новые разработки

 

 

 


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