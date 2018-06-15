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Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

15:48, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:48, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
853
0
#США\n#вулкан\n#драгоценности\n#Гавайи\n#стихийное бедствие
Фото: twitter.com/onlyoneCindy
853
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Причина – извержение вулкана Килауэа.  

Гонолулу. США. На Гавайских островах извержение вулкана Килауэа привело к массовым выбросам из недр Земли драгоценных камней – оливинов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Mail. 

Камни можно найти на улицах и пляжах. Местные жители говорят, что временами они падают с неба подобно каплям дождя. Геологи подтверждают, что маленькие зеленоватые окатыши действительно выброшены из жерла Килауэа.   

Оливин, или перидот – вулканическая порода. Ювелирная разновидность данного минерала называется хризолит, он полупрозрачен и имеет, как правило, светло-зеленый цвет. Наиболее ценные камни могут стоить до 450 долларов США за карат.

Как уже сообщалось, извержение вулкана Килауэа в штате Гавайи началось в начале мая. Потоки лавы и землетрясения уничтожают дома местных жителей, леса и дороги. Кроме того, в конце мая на южном побережье Гавайев образовалось ядовитое облако из вулканических испарений. Ранее острова объявили зоной стихийного бедствия. Гавайцы обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи.

15:48, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
853
0
#США\n#вулкан\n#драгоценности\n#Гавайи\n#стихийное бедствие

 

 

 


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