Токсичное облако накрыло южное побережье Гавайев из-за попавшей в океан раскаленной лавы

Островитян и туристов попросили не приближаться к району извержения вулкана Килауэа.

Хило. США. Токсичное облако накрыло южное побережье Гавайев из-за попавшей в Тихий океан раскаленной лавы. Как пишет Интерфакс, клубы едкого дыма образовались из-за соприкосновения соленой воды и магмы.

Островитян и туристов попросили не приближаться к району извержения вулкана Килауэа. По словам специалистов американской геологической службы, потоки лавы в любой момент могут изменить свое направление. В частности, на их движение влияют порывы ветра.

На данный момент, отмечает агентство, раскаленная магма на острове растянулась на 24 км к западу от самой горы. Ранее Гавайи объявили зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана. Местные власти обратились с просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.