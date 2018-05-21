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Токсичное облако накрыло южное побережье Гавайев из-за попавшей в океан раскаленной лавы

15:30, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
15:30, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
53
0
#США\n#тихий океан\n#вулкан\n#Гавайи\n#стихийное бедствие
Фото: storage.googleapis.com
53
0

Островитян и туристов попросили не приближаться к району извержения вулкана Килауэа.

Хило. США. Токсичное облако накрыло южное побережье Гавайев из-за попавшей в Тихий океан раскаленной лавы. Как пишет Интерфакс, клубы едкого дыма образовались из-за соприкосновения соленой воды и магмы.  

Островитян и туристов попросили не приближаться к району извержения вулкана Килауэа. По словам специалистов американской геологической службы, потоки лавы в любой момент могут изменить свое направление. В частности, на их движение влияют порывы ветра.  

На данный момент, отмечает агентство, раскаленная магма на острове растянулась на 24 км к западу от самой горы. Ранее Гавайи объявили зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана. Местные власти обратились с просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.

15:30, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
53
0
#США\n#тихий океан\n#вулкан\n#Гавайи\n#стихийное бедствие

 

 

 


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