После этого Хейли Мур передала лошадь жокею и продолжила свой репортаж.

Лондон. Великобритания. Британская журналистка остановила скачущую на нее лошадь во время репортажа. Как сообщает МИР24, кобыле удалось вырваться из рук жокея.

Оказавшись на свободе, кобыла попыталась убежать. На ее пути оказалась журналистка Хейли Мур. Девушка не испугалась мчащегося на нее скакуна и схватила поводья. В ответ кобыла опрокинула ее на землю и протащила за собой несколько метров.

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Однако действия журналистки возымели эффект: лошадь все же остановилась. После этого Хейли Мур передала кобылу жокею и продолжила свой репортаж.

Позднее своей поступок она объяснила тем, что с детства может находить общий язык с лошадьми. Этому журналистку научили отец и брат, которые тренируют и объезжают скакунов.