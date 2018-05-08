В японской дипмиссии оскорбились на десерт, которым премьера Синдзо Абэ угостили в Израиле

Желая пошутить или блеснуть креативом, повар положил сладости в туфли.

Иерусалим. Израиль. Японские дипломаты не оценили творческий подход к сервировке стола со стороны израильского повара. Как сообщает RT со ссылкой на The Jerusalem Post, десерт был подан в туфлях, что по японским обычаям может быть расценено как оскорбление.

Скандальное блюдо подали во время обеда, которым премьер-министра Японии Синдзо Абэ угощал 2 мая его израильский коллега Биньямин Нетаньяху. Один из израильских дипломатов впоследствии рассказал журналистам, что данный шаг был плохо продуман с точки зрения японских обычаев.

«Нет ничего более презренного в японской культуре, чем обувь», - разъяснил специалист.

Данную точку зрения подтвердил работник японской дипмиссии. По его мнению, поступок шеф-повара израильского премьера можно расценить, как оскорбление. «Если это была шутка, то я не нахожу её смешной», - прокомментировал дипломат.