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В японской дипмиссии оскорбились на десерт, которым премьера Синдзо Абэ угостили в Израиле

15:27, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:27, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#Япония\n#Израиль\n#еда\n#обед\n#традиции\n#премьеры
Фото: instagram.com/segevmoshe
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Желая пошутить или блеснуть креативом, повар положил сладости в туфли.  

Иерусалим. Израиль. Японские дипломаты не оценили творческий подход к сервировке стола со стороны израильского повара. Как сообщает RT со ссылкой на The Jerusalem Post, десерт был подан в туфлях, что по японским обычаям может быть расценено как оскорбление. 

Скандальное блюдо подали во время обеда, которым премьер-министра Японии Синдзо Абэ угощал 2 мая его израильский коллега Биньямин Нетаньяху.  Один из израильских дипломатов впоследствии рассказал журналистам, что данный шаг был плохо продуман с точки зрения японских обычаев. 

«Нет ничего более презренного в японской культуре, чем обувь», - разъяснил специалист. 

Данную точку зрения подтвердил работник японской дипмиссии. По его мнению, поступок шеф-повара израильского премьера можно расценить, как оскорбление. «Если это была шутка, то я не нахожу её смешной», - прокомментировал дипломат.

15:27, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#Япония\n#Израиль\n#еда\n#обед\n#традиции\n#премьеры

 

 

 


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