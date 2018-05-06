Россия стала Кримзонией на учениях НАТО

Американские журналисты провели аналогию с реальными событиями на учениях по кибератаке.

Таллинн. Эстония. Войска НАТО провели международные учения Locked Shields («Сомкнутые щиты») в Эстонии. Как сообщает Washington Post, названия вымышленных стран-участниц отсылают к кибератаке против Эстонии в 2007 году, которую приписывали российским хакерам.

По сценарию, кибератака со стороны вымышленного государства Кримзония (Crimsonia) привела к тому, что другая страна Берилия (Berylia) лишилась мобильной связи и водоснабжения. Также хакеры Кримзонии атаковали энергосистему Берилии.

По мнению американского издания, мерцающие электрические подстанции Берилии напоминают электрическую сеть Украины, которая в последние годы дважды подвергалась онлайн-атакам. Некоторые эксперты по безопасности даже называют Украину «Диким Западом» для кибервойны.

«Вы не можете просто пребывать в киберпространстве. Вы иногда должны что-то делать в ответ, а не быть просто жертвой», - цитирует Washington Post слова представителя Минобороны Эстонии Эрки Кодара.