На африканском руднике добыли пятый по величине алмаз в мире

Вес драгоценного камня составила 910 карат.

Летсенг. Лесото. Сотрудники компании Gem Diamonds Ltd, разрабатывающей месторождения самоцветов в государстве Лесото, нашли один из крупнейших алмазов в истории. Вес камня составил 910 карат, пишут «Известия».

Алмаз отличается высокой прозрачностью. Цена находки может составить порядка 50 млн долларов.

Отмечается, что добытый в Лесото алмаз является пятым по размерам в мире. Более крупными были «Куллинан» (3106 карат), «Наш свет» (1109 карат), «Эксельсиор» (995 карат) и «Звезда Сьерра-Леоне» (968 карат).

Напомним, упомянутый выше алмаз «Наш свет», найденный в Ботсване, был продан в 2017 году за 53 млн долларов. Реализовать драгоценность удалось лишь со второй попытки, со значительным дисконтом. Поначалу за него рассчитывали выручить больше 70 млн.