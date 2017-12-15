Главная героиня мультфильма «Анастасия» стала одной из диснеевских принцесс

Королевский список персонажей пополнился новым именем после покупки студии 21st Century Fox.

Бербанк. США. Главная героиня известного мультфильма «Анастасия» вошла в список диснеевских принцесс. Как пишет Лента.ру, так называемый королевский список персонажей пополнился новым именем после того, как Disney приобрел студию 21st Century Fox.

Изначально в него входили «оригинальные» диснеевские принцессы - Белль из «Красавицы и Чудовища», Жасмин из «Аладдина», Ариэль из «Русалочки», Аврора из «Спящей красавицы», а также Мулан, Белоснежка, Покахонтас, Рапунцель и Золушка из одноименных мультфильмов.

Однако после того, как студия Walt Disney накануне приобрела 21st Century Fox за почти 53 млрд долларов, список пополнился новыми именами. Кроме Анастасии, в него также вошли Белая Колдунья из «Хроник Нарнии» и Нейтири, одна из главных героинь фильма «Аватар», дочь вождя клана Оматикайя.

Напомним, мультфильм о чудом выжившей дочери императора Николая II вышел на экраны в 1997 году и практически сразу стал популярным. Анимационный фильм принес своим создателям по две номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус».