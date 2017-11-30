Дональд Трамп в Twitter перепутал Терезу Мэй с ее однофамилицей

Президент Америки ошибся в аккаунтах пользователей.

Вашингтон. США. Президент Америки Дональд Трамп в Twitter написал не тому пользователю, перепутав аккаунт премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Как пишет РБК, он обратился к ее однофамилице.

В своем твите Трамп, используя символ @, раскритиковал главу британского правительства. Однако в момент публикации перепутал аккаунты, указав в качестве получателя пользователя @theresamay. Женщина оказалась тезкой премьер-министра Великобритании Терезой Мэй Скрайвнер, на которую в социальной сети подписаны всего 6 человек.

Практически моментально президент США исправил пост, заменив обращение на правильное имя аккаунта - @Theresa_May.

«@Theresa_May, не сосредоточивайся на мне, займись радикальным исламским терроризмом, который творится в Великобритании. С нами все в порядке», - написал американский лидер.