Эксперты назвали Сирию самой опасной для туристов страной в 2018 году

Помимо нее в тройке лидеров оказались Ливия и Мали.

Лондон. Великобритания. Эксперты международной медицинской сервисной компании International SOS составили карту самых опасных для туристов стран в 2018 году. Как пишут Известия.ру, лидером списка оказалась Сирия.

По информации СМИ, документ разместили на официальном сайте организации. На карте специалисты обозначили разными цветами страны, в которых путешественников могут подстерегать различные опасности. Оттенки подбирались в зависимости от уровня риска.

Самыми опасными для туристов, помимо Сирии, оказались Ливия и Мали, а также Афганистан, Южный Судан, Йемен и Сомали. Они на карте обозначены красным.

Кроме того, эксперты обозначили зеленым цветом самые безопасные для путешественников страны. Ими оказались Финляндия, Норвегия и Исландия.

Отмечается, что в International SOS Россию отнесли к категории стран с «быстро изменяющимся уровнем рисков». Помимо нее в эту категорию карты также попали Бразилия, Аргентина, Индия, Индонезия и Китай.