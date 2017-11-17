  • $ 60.25 ↑
  • € 71.17 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Эксперты назвали Сирию самой опасной для туристов страной в 2018 году

      11:55, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:55, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      120
      0
      #туризм\n#Сирия\n#эксперты\n#туристы\n#риски
      Фото: pixabay.com
      120
      0

      Помимо нее в тройке лидеров оказались Ливия и Мали.

      Лондон. Великобритания. Эксперты международной медицинской сервисной компании  International SOS составили карту самых опасных для туристов стран в 2018 году. Как пишут Известия.ру, лидером списка оказалась Сирия. 

      По информации СМИ, документ разместили на официальном сайте организации. На карте специалисты обозначили разными цветами страны, в которых путешественников могут подстерегать различные опасности. Оттенки подбирались в зависимости от уровня риска. 

      International SOS on Twitter

      Самыми опасными для туристов, помимо Сирии, оказались Ливия и Мали, а также Афганистан, Южный Судан, Йемен и Сомали. Они на карте обозначены красным. 

      Кроме того, эксперты обозначили зеленым цветом самые безопасные для путешественников страны. Ими оказались Финляндия, Норвегия и Исландия. 

      Отмечается, что в International SOS Россию отнесли к категории стран с «быстро изменяющимся уровнем рисков». Помимо нее в эту категорию карты также попали Бразилия, Аргентина,  Индия, Индонезия и Китай. 

      11:55, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      120
      0
      #туризм\n#Сирия\n#эксперты\n#туристы\n#риски

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      20:50, 10 ноября, 2017
      17053

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13556
      08:00, 10 ноября, 2017

      В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

      11651
      17:31, 10 ноября, 2017

      Полиция задержала жильца обрушенного дома в Ижевске, в квартире которого прогремел взрыв

      10275
      18:32, 10 ноября, 2017

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      8259
      16:10, 16 ноября, 2017

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      17:27, 15 ноября, 2017
      1430

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      1289
      12:05, 10 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      972
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      726
      13:27, 15 ноября, 2017

      Ученые зафиксировали исчезновение пятен на Солнце

      606
      19:25, 13 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      10:59, 11 ноября, 2017
      656

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      530
      10:00, 15 ноября, 2017

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      513
      11:28, 13 ноября, 2017

      Организаторы «Евровидения» больше не будут защищать права конкурсантов

      426
      13:14, 16 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      424
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017

      Итоги сезона от ижевского ЖФК «Торпедо»

      16 ноября, 2017