Российский хакер раскрыл принцип работы игровых автоматов и шантажирует производителя

«Однорукие бандиты» платят дань программисту.

Вашингтон. США. Российский хакер по кличке «Алекс» потребовал выкуп с компании Aristocrat Leisure, занимающейся производством игровых автоматов. Об этом пишет портал «Экономика сегодня» со ссылкой на Wired.

По данным издания, хакер узнал алгоритм действий, дающий возможность систематически обыгрывать «одноруких бандитов». Для этого он провел целое исследование, в котором ему помогала группа помощников. Они снимали работу автоматов на видео.

Затем вместе с ними программист проанализировал данные и вычислил используемую систему подбора случайных чисел.

Теперь «Алекс» требует отступные с компании Aristocrat Leisure. В случае отказа выплатить деньги, он грозится выложить алгоритм в Интернете и СМИ.