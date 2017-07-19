В Китае частично заблокировали WhatsApp

Жители Поднебесной не могут отправлять фото, видео, а также получать и отправлять сообщения.

Пекин. КНР. Работа международного мессенджера WhatsApp частично заблокирована в Поднебесной. В режиме ограниченной функциональности пользователи не могут отправлять фото, видео, а также получать и отправлять сообщения, пишут Известия.ру.

По данным СМИ, причиной частичной блокировки мессенджера стали интернет-фильтры, работа которых была усилены по распоряжению руководства страны. Информация о том, как отреагировали на возникшую ситуацию в головном офисе интернет-компании, неизвестна.