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      В Google Play выявили приложения, воровавшие пароли от платежных сервисов

      17:27, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:27, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      27
      0
      #интернет\n#Google\n#вирус
      Фото: pexels.com
      27
      0

      Ими оказались Boost Views и PaxVendor.

      США. Специалисты вирусной лаборатории ESET выявили опасные приложения в Google Play, которые занимались кражей данных аккаунтов PayPal и Paxful. Приложения функционировали с помощью социальной инженерии, сообщают «Народные Новости».

      Пользователи, которые скачивали приложение Boost Views, получали предложение заработать на YouTube. Сервис установили около 100 тысяч раз. «Заработанные» средства предлагалось перевести на PayPal с помощью специальной формы авторизации. После введения данных информация автоматически отправлялась на удаленный сервер разработчиков.

      Второе опасное приложение, PaxVendor, выводило фальшивый экран авторизации, который получал логины и пароли пользователей.

      Информацию об опасных приложениях лаборатория ESET отправила в Google Play. После этого данные о приложениях удалили.

      17:27, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      27
      0
      #интернет\n#Google\n#вирус
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