В Google Play выявили приложения, воровавшие пароли от платежных сервисов

Ими оказались Boost Views и PaxVendor.

США. Специалисты вирусной лаборатории ESET выявили опасные приложения в Google Play, которые занимались кражей данных аккаунтов PayPal и Paxful. Приложения функционировали с помощью социальной инженерии, сообщают «Народные Новости».

Пользователи, которые скачивали приложение Boost Views, получали предложение заработать на YouTube. Сервис установили около 100 тысяч раз. «Заработанные» средства предлагалось перевести на PayPal с помощью специальной формы авторизации. После введения данных информация автоматически отправлялась на удаленный сервер разработчиков.

Второе опасное приложение, PaxVendor, выводило фальшивый экран авторизации, который получал логины и пароли пользователей.

Информацию об опасных приложениях лаборатория ESET отправила в Google Play. После этого данные о приложениях удалили.