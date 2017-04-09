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      69-летний священник из Великобритании украл деньги и потратил их на женщин и устриц

      10:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      123
      0
      #церковь\n#Англия\n#Лондон\n#священник\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      123
      0

      Речь идет о сумме в 50 тыс. фунтов.

      Лондон. Англия. 69-летний священник римской католической церкви Честер-ле-стрит из Великобритании украл деньги и потратил их на женщин и устриц. Как сообщает L!fe, речь идет о сумме в 50 тыс. фунтов.

       «Всё украденное священник тратил на устрицы, вино и заграничные поездки для своей возлюбленной — домработницы Джиллиан Ледди», - говорится в сообщении.

      К слову, священник в злоупотреблении «служебным положением» уже признался и согласился вернуть все деньги, выйдя при этом на пенсию.

      10:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      123
      0
      #церковь\n#Англия\n#Лондон\n#священник\n#деньги\n#финансы и деньги
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