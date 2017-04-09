69-летний священник из Великобритании украл деньги и потратил их на женщин и устриц

Речь идет о сумме в 50 тыс. фунтов.

Лондон. Англия. 69-летний священник римской католической церкви Честер-ле-стрит из Великобритании украл деньги и потратил их на женщин и устриц. Как сообщает L!fe, речь идет о сумме в 50 тыс. фунтов.

«Всё украденное священник тратил на устрицы, вино и заграничные поездки для своей возлюбленной — домработницы Джиллиан Ледди», - говорится в сообщении.

К слову, священник в злоупотреблении «служебным положением» уже признался и согласился вернуть все деньги, выйдя при этом на пенсию.