Голливудский сценарист подал в суд на «Дисней» за «Зверополис»

Ранее Гэри Голдмен предлагал киностудии подобный проект, но его идею отвергли.

Калифорния. США. Голливудский сценарист Гэри Голдмен обвинил «Уолт Дисней» в нарушении авторских прав за выпущенный мультфильм «Зверополис». Ранее он предлагал подобную идею киностудии, но ее отклонили, сообщает «Лайф».

Сценарист убежден, что компания «Дисней» позаимствовала название, образы героев и диалоги. Голдмен обвиняет «Дисней» в краже не только своих идей, но и чужих.

«Уолт Дисней» посчитал все обвинения ложными и назвала иск Голдмена попыткой предъявить свои права на успешную картину.

В 2016 году американская лента «Зверополис» получила «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».