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      Голливудский сценарист подал в суд на «Дисней» за «Зверополис»

      14:45, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      14:45, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      125
      0
      #Диснэй\n#авторские права\n#мультфильмы
      Фото: pixabay.com
      125
      0

      Ранее Гэри Голдмен предлагал киностудии подобный проект, но его идею отвергли.

      Калифорния. США. Голливудский сценарист Гэри Голдмен обвинил «Уолт Дисней» в нарушении авторских прав за выпущенный мультфильм «Зверополис». Ранее он предлагал подобную идею киностудии, но ее отклонили, сообщает «Лайф».

      Сценарист убежден, что компания «Дисней» позаимствовала название, образы героев и диалоги. Голдмен обвиняет «Дисней» в краже не только своих идей, но и чужих.

      «Уолт Дисней» посчитал все обвинения ложными и назвала иск Голдмена попыткой предъявить свои права на успешную картину.

      В 2016 году американская лента «Зверополис» получила «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».

      14:45, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      125
      0
      #Диснэй\n#авторские права\n#мультфильмы
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