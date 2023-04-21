Около 13 миллиардов долларов потерял Илон Маск после взрыва ракеты Starship

Нью-Йорк. США. Американский миллиардер Илон Маск лишился в одночасье почти 13 млрд долларов США. К таким колоссальным финансовым потерям привели падение ракеты Starship и неудачи компании Tesla, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

20 апреля спустя 4 минуты после старта взорвалась ракета Starship, разработанная принадлежащей Маску компанией SpaceX. Кроме того, другая фирма миллиардера, Tesla, опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2023 года, показавший меньшую, чем ожидалось, выручку. В результате за сутки состояние владельца обеих корпораций снизилось на 12,6 млрд долларов.

Тем не менее Илон Маск сохранил капитал в 163,9 млрд долларов и второе место в рейтинге самых богатых людей мира. Первое осталось у собственника брендов Louis Vuitton и Dior француза Бернара Арно.