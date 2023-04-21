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Около 13 миллиардов долларов потерял Илон Маск после взрыва ракеты Starship

11:10, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Около 13 миллиардов долларов потерял Илон Маск после взрыва ракеты Starship
11:10, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#США\n#деньги\n#космос\n#ракеты\n#Tesla\n#убыток\n#бизнес\n#богатство\n#рейтинг\n#Илон Маск
Фото: pxhere.com
125
0

Удар по состоянию бизнесмена нанес также квартальный отчет Tesla.

Нью-Йорк. США. Американский миллиардер Илон Маск лишился в одночасье почти 13 млрд долларов США. К таким колоссальным финансовым потерям привели падение ракеты Starship и неудачи компании Tesla, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

20 апреля спустя 4 минуты после старта взорвалась ракета Starship, разработанная принадлежащей Маску компанией SpaceX. Кроме того, другая фирма миллиардера, Tesla, опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2023 года, показавший меньшую, чем ожидалось, выручку. В результате за сутки состояние владельца обеих корпораций снизилось на 12,6 млрд долларов. 

Тем не менее Илон Маск сохранил капитал в 163,9 млрд долларов и второе место в рейтинге самых богатых людей мира. Первое осталось у собственника брендов Louis Vuitton и Dior француза Бернара Арно.

11:10, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#США\n#деньги\n#космос\n#ракеты\n#Tesla\n#убыток\n#бизнес\n#богатство\n#рейтинг\n#Илон Маск