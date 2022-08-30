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Финские таможенники начали изымать у россиян евро на границе

13:14, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
Финские таможенники начали изымать у россиян евро на границе
13:14, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
18
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#Финляндия\n#Россия\n#граница\n#таможня\n#туризм\n#деньги\n#евро\n#санкции
Фото: pxhere.com
18
0

Валюту предлагается сдать «на хранение».

Хельсинки. Финляндия. При въезде в Финляндию местные таможенники предлагают россиянам сдать наличные евро «на хранение». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Фонтанку.ру.

Житель Санкт-Петербурга, посетивший недавно соседнюю страну, рассказал порталу, что причиной называют санкции Евросоюза, запрещающие ввоз европейской валюты в Россию. При этом ограничений на срок хранения денег нет. По возвращении их обещают вернуть.

Ранее Финляндия ограничила выдачу краткосрочных разрешений россиянам на въезд с туристическими целями. Документы теперь принимаются только по понедельникам в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске в пределах 2 тыс. в месяц.

13:14, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
18
0
#Финляндия\n#Россия\n#граница\n#таможня\n#туризм\n#деньги\n#евро\n#санкции