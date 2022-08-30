Финские таможенники начали изымать у россиян евро на границе

Хельсинки. Финляндия. При въезде в Финляндию местные таможенники предлагают россиянам сдать наличные евро «на хранение». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Фонтанку.ру.

Житель Санкт-Петербурга, посетивший недавно соседнюю страну, рассказал порталу, что причиной называют санкции Евросоюза, запрещающие ввоз европейской валюты в Россию. При этом ограничений на срок хранения денег нет. По возвращении их обещают вернуть.

Ранее Финляндия ограничила выдачу краткосрочных разрешений россиянам на въезд с туристическими целями. Документы теперь принимаются только по понедельникам в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске в пределах 2 тыс. в месяц.